Kırgızistan'dan Türkiye'ye ikinci arama-kurtarma ekibi ve insani yardım

Kırgızistan, deprem felaketinin ardından destek amacıyla Türkiye’ye ikinci arama-kurtarma ekibi ve insani yardım gönderecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği’ndeki taziye defterini imzaladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından birçok ülke Türkiye’ye yardım göndermeye devam ediyor. Kırgızistan’ın geçtiğimiz salı günü Türkiye’ye gönderdiği 63 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibine ek olarak ikinci arama-kurtarma ekibi ve insani yardım göndereceğini açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un talimatıyla depremzedelere destek amacıyla Türkiye’ye iki uçağın daha gönderileceği belirtildi. Açıklamada, “Kırgızistan, kardeş Türkiye halkına destek amacıyla ilk uçakla 100 adet çadır, 20 adet yalıtımlı askeri çadır ve bir mobil hastane gönderecek. Ardından, gerekli kurtarma malzemeleri ve 2 eğitimli köpekle 100 kişilik arama-kurtarma ekibini taşıyan ikinci bir uçak takip edecek” denildi.

“Sizin acınız bizim acımızdır”

Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği’ne giderek, depremde hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini imzaladı. Caparov, deftere bıraktığı mesajında, Kırgızistan’ın yıkıcı afetlerden etkilenen kardeş Türkiye’nin acılarını paylaştığını belirterek, “Depremden çok sayıda bina yıkıldı ve Kırgız halkı, bu doğal afetin kurbanı olan binlerce Türk kardeşinin yasını tutuyor. Sizin acınız bizim acımızdır” dedi.

Mesajında, Türkiye halkının ve Türkiye’nin kalplerinde büyük yeri olduğuna işaret eden Caparov, “Atalarımızın geleneklerini devam ettirerek her zaman sizlere destek olmak ve gerekli yardımı sunmaya hazırız. Ortak köklerimiz ve tarihimiz bizi birleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov ayrıca, Kırgızistan halkı ve şahsı adına Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.