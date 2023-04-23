Kırıkhanlı çocukların bayram mutluluğu yüzlerine yansıdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yaraları sarma çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi, depremzede çocuklar için de özel etkinlikler düzenliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde başlatılan çalışmalar çerçevesinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Tuzla Belediyesi Çok Amaçlı Çadır’da hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için eğlence programı düzenlendi.

Tuzla Belediye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yaraları sarma çalışmalarına 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde başlatılan çalışmalar ile çocuklar için de özel programlar düzenleniyor.

Tuzla Belediyesi tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurulan çok maksatlı çadır içerisinde çocuklar için animasyon gösterileri yapıldı. Depremzede çocuklar hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı eğlenerek kutladılar.