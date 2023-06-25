Kırıkhanlı depremzedeler Tuzla Belediyesi Konteyner Kentleri'nde çalışmaya başladı

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sürekli olarak temel belediyecilik hizmetlerine ve yaraları sarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Kırıkhan’da kurulan 3 konteyner kentte yaşayan 250 ailenin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Konteyner kentlerde, Tuzla Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle, depremzedelere iş imkanı sağlanıyor. Kırıkhanlı depremzedeler, Tuzla Belediyesi Konteyner Kentleri’nde çalışıp, kendileri gibi depremzedelere umut oluyorlar.

Tuzla Belediyesi ve İŞKUR iş birliğinde Kırıkhan’da bulunan ve çalışmak isteyen depremzedeler, Tuzla Belediyesi Konteyner Kentleri’nde çalışmaya başladı. Kendileri gibi depremzede olan ailelere Tuzla Belediyesi tarafından İstanbul’dan gönderilen gıda, su gibi temel malzemelerin dağıtılması ve koordine edilmesi konusunda görev yapıyor. Ayrıca Tuzla Belediyesi’nin çok amaçlı çadırından düzenlenen etkinliklerde de koordinasyon görevini yürütüyor. Kırıkhanlı depremzedeler Tuzla Belediyesi Konteyner Kentleri’nde hem çalışıyor hem de kendileri gibi depremzede ailelere umut oluyor.

"Bizim için bu bir şans"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya istihdam konusunda verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden depremzede genç, ”Ben burada çalışıyorum. Burada insanlara hizmet ediyoruz, su dağıtıyoruz, yemek dağıtıyoruz. Biz de yardımcı oluyoruz. Buralıyım. Burada bulunan herkes bize teşekkür ediyor. Burada onlarla birlikte oluyoruz. Burada iş imkanı zaten zordu. Depremden sonra daha da zor oldu. Bizim için bu bir şans bence. Burada bulunan ailelerin derslerine ortak oluyoruz. Yaşadıkları zorlukları da görmüş oluyoruz. Hem devlet olarak hem de Tuzla Belediyesi olarak yardımcı oluyorlar ve elinden gelen her şeyi yapıyorlar” dedi.

“Yeniden bize iş imkanı verdiler”

Tuzla Belediyesi Konteyner Kent’te görev yapan diğer bir depremzede Vedat İpek, ”Buralıyım. Eski bir askerim. Buradan Şadi Yazıcı’ya selamlar gönderiyorum. Kendisi bizi bu işe teşvik etti ve belediyesine aldı. Burası bir mahalle oldu. Herkes birbirini biliyor. Sohbet ediyorlar. Kardeş gibi geçinip gidiyoruz. Sanki bir apartmanda yaşıyoruz. Bize bu hissi yaşattılar. Allah razı olsun hepsinden. Biz depremzedeyiz. Evlerimizi kaybettik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Yeniden bize iş imkanı verdiler. Ailelerimize ekmek götürme şansımız oldu. Allah razı olsun. Çocuklarımız mutlu. Biz de mutluyuz” dedi.