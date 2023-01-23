Kırılan sıcaklık rekorlarına aldanmayın! İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun güncel tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İSTANBULLULAR KARA HASRET KALDI

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen sıcaklık rekorların kırılması sonrası özellikle İstanbul'da kara hasret kalan vatandaşlar ilk yağışın ne zaman gerçekleşeceğini merak ederken, konuya ilişkin uzmanlardan art arda açıklamalar geldi.

"PERŞEMBE ÖĞLEDEN SONRA YAĞMUR VAR"

Profesör Dr. Orhan Şen, "Bugün Pazartesi Türkiye'de yağış yok. Rüzgar poyraza dönüyor sıcaklıklar 1-2 C azalarak hafta ortası ortalamaya dönecek. Yağış Perşembe günü gelecek batıda yağmur Anadolu'nun iç kesimlerinde karla karışık yağmur yapar" dedi. Şen, İstanbul'la ilgili, "Bugün İstanbul bulutlu ve yağış yok. Sıcaklık 14 C. Hafta içi 10 C ye kadar düşecek. Perşembe öğleden sonra yağmur var" bilgisini verdi.

"27'SİNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR"

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise, "27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ŞUBAT AYININ BAŞINDA KAR YAĞMA İHTİMALİ VAR"

"Ocak ayının sonu ile şubat ayının da başında kar yağacak illerimiz olacak" diye konuşan Çalışkan, İstanbul'da bugün ve 3 gün boyunca poyrazın sert eseceğini bildirdi. Çalışkan, "Marmara genelinde rüzgar soğuk esiyor. Perşembe günü Ege'ye kuvvetli sağanak yağış gelecek. Marmara bölgesinde ise yağmur bekleniyor" dedi. Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

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