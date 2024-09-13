Kırkıcı, Harita Kadastro Mühendisleri adına dava açtı

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Silivri Temsilcisi Süheyl Kırkıcı, İstanbul Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi'nde yer alan 8314 Ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan rezerv yapı alanına ilişkin imar planı değişikliğine itiraz ederek dava açtı. Kırkıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu ve planın yürütmesinin durdurulması ve iptali için hukuki süreç başlattığını açıkladı.

KAMU YARARI VE TARIMSAL NİTELİĞİN KORUNMASI

Süheyl Kırkıcı, plan değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu belirtti. Bahse konu alanın korunması gereken tarımsal nitelikte olduğunu ve çevresinin de tamamen mera ve tarım arazilerinden oluştuğunu vurguladı. Tarımsal niteliği koruma zorunluluğu olan bu arazilerin, sanayi alanına dönüştürülmesinin çevresel ve tarımsal bütünlüğe zarar vereceğini söyledi. Kırkıcı, daha önceki planlamalarda bu arazilerin tarımsal niteliklerinin korunmasına karar verildiğini hatırlatarak, yıllardır sürdürülen tarımsal üretimin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

KİŞİSEL MENFAAT GÖZETİLİYOR İDDİASI

Kırkıcı, imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu ve tamamen kişisel menfaatlere dayalı bir düzenleme olduğunu savundu. Özellikle, tarımsal nitelikli alanın sanayi amaçlı kullanıma dönüştürülmesinin, kamu yararını göz ardı eden kişisel çıkarlar doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Bu alanın “Elektrikli Ev Eşyaları Montaj, İmalat ve Depolama Alanı” olarak planlanmasının, tarım arazilerinin korunması amacına ters düştüğünü belirtti.

BAKANLIĞIN YETKİ SINIRLARINI AŞMASI

Kırkıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki sınırlarını aştığını ifade ederek, 1/5000'lik nazım imar planı yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, 1/1000'lik uygulama imar planı yetkisinin ise Silivri Belediyesi'ne ait olduğunu vurguladı. Bakanlığın bu yetkilere sahip olmadan, yeterli inceleme ve analiz yapmadan plan değişikliğine gittiğini söyledi.

PLANLAMA İLKELERİNE AYKIRILIK

Süheyl Kırkıcı, plan değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen ilke ve esaslara da aykırı olduğunu dile getirdi. Plan tadilatlarının parsel bazında değil, bütüncül olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Kırkıcı, kişiye özel düzenlemelerin kamu yararını gözeten planlama ilkeleriyle örtüşmediğini ifade etti ve “Tüm bu nedenlerle, yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka, usule ve yasaya aykırı imar planı değişikliğine ilişkin olarak alınan kararın ve onaylanan imar planının iptali için dava açma zorunluluğu tarafımızda hasıl olmuştur. Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmayı çağdaş ve yaşanır şehirlerin planlanmasında korunmasında ve geliştirilmesinde mutlak bir kamu yararı anlayışıyla tavır gösteren TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Oda temsilcileri olarak; topluma ve şehre karşı duyduğumuz yüksek sorumluluk bilinciyle davranarak Silivri'ye konuşlandırılmak istenen bu tür kamu yararından uzak kişiye özel girişimlere her zaman olduğu gibi bundan sonra da karşı duracağımızı Silivri Halkımızla paylaşırız” dedi.

Kırkıcı, Silivri halkının çıkarlarını koruma ve kamu yararına aykırı imar düzenlemelerine karşı durma kararlılığıyla hukuki mücadelesine devam edeceğini belirtti.

TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Silivri Temsilcisi olarak, şehrin çevresel ve tarımsal değerlerinin korunmasının bir zorunluluk olduğunu ifade eden Kırkıcı, Silivri halkının da bu süreçte bilinçli olmasının önemini vurguladı.