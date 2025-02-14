Kırkıcı 'Zaman, birbirimize Hızır olmanın zamanı'

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevi Başkanı Süheyl Kırkıcı, Hızır Cemi vesilesiyle birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, "Zaman, birbirimize Hızır olmanın zamanı" dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevi Başkanı Süheyl Kırkıcı, Hızır Cemi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Silivri Cemevi'nde uyandırılan çerağın anlamını ve cem erkanında verilen birlik mesajlarını paylaşan Kırkıcı, şu ifadeleri kullandı:“Silivri Cemevi'nde uyandırılan çerağ, karanlığa karşı aydınlığa, cehalete karşı bilime adandı. Zaman, Hızır'ın hakikatinden alacağımız güçle birbirimize Hızır olmanın zamanı. Zaman, haksızlıklara, adaletsizliğe karşı birlik olmanın zamanı. Hızır cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Hızır yoldaşımız olsun. Sevgiyle, aşk ile...”

Başkan Süheyl Kırkıcı, Hızır ayının bolluk, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunarak, birlik ve dayanışma duygularının güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cemevi'nde gerçekleştirilen Hızır Cemi'nde de canlar bir araya gelerek lokmalar paylaşıldı, dualar edildi. Katılımcılar, birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çekti.

