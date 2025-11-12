Kırkkepenekli'de kadınlar dikişle üretime katılıyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı Kırkkepenekli Mahallesi Kurs Merkezi’nde verilen dikiş kursu, üçüncü yılında da kadınlara meslek kazandırmaya devam ediyor. Kurs sayesinde köydeki kadınlar hem mesleki beceri edinirken, hem de sosyal dayanışmaları güçleniyor.

Kurs merkezinde hem dikiş, hem overlok makineleriyle eğitim alan kursiyerlerin yaş aralığı 30 ile 70 arasında değişiyor. Kadınların ilerleyen süreçte bu becerilerini ticari bir faaliyete dönüştürmeleri hedefleniyor.

Kursiyerlerden Sevinç Önenen, kursun kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek; "Çoluğumuza, çocuğumuza, kendimize dikiyoruz. Diktikçe, bir ürün çıkardıkça da hoşumuza gitti. Yaptıklarımızı gördükçe, sergiledikçe de ‘biz bunu yapabiliyoruz’ dedik. Biz de yaptığımızla gurur duyduk. Sevdik bu işi, severek de buraya geliyoruz. Elimizden geldiği sürece devam edeceğiz" dedi.

Kursun en yaşlı kursiyerleri ise, "Giyim üzerine her şeyimizi yapıyoruz. Biz sadece kendimize, ailemize yapıyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Kursiyerlerin oldukça başarılı olduklarını belirten Usta öğretici Aynur Öz ise; "Evlerine katkı sağlıyorlar; torunlarına, eşlerine, oğullarına, kendilerine dikim yapıyorlar. Hepsi de buraya gelmekten çok hoşnutlar, Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Muratlı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Melek Temel ise, meslek edindirmenin Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli politikaları arasında olduğunu hatırlatarak; "Muratlı’da bir köyde hummalı bir çalışma görüyoruz. Ciddi bir eğitim aldığınızı gözlemledik. Kumaşları seçmeniz, birbiriyle iliştirmeniz, tertemiz çalışmanız, burada ciddi bir eğitim aldığınızın önemli bir göstergesi. Kursun amacına ulaştığını görüyorum" dedi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz de ilçede kırsal alanda yetişkinlere yönelik 2 kurs bulunduğunu belirterek; "Bizim temel amacımız 16 köyden mahalleye dönüşen tüm köylerimizde bu ve buna benzer kurslarımızı açmaktır. İlçemizde 24 kurs faal olup, bu kurslarda 394 kursiyer eğitim almaktadır. Sizler başka kurslar da istediğiniz zaman, 12 kişi olduğunuzda biz kursunuzu açmakla mükellefiz" açıklamasında bulundu.