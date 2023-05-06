Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

Bilecik’te yıllardır Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi’ndeki camide sabah namazının ardından şükür namazı kılarak, Kur’an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez sabahı erken saatlerde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Kırklar Tepesi’nde buluştu. Tepedeki camide sabah namazının ardından şükür namazı kılan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okudu. Vatandaşlara simit, peynir ve çay ikram eden Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, belediye olarak güzel geleneklerin yaşatılması için gerekli desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bugün Hıdırellez’in başlangıç günü. Kırklar Camii’nin önündeyiz. Vatandaşlar da buraya gelerek dileklerinin kabul olması için dua ediyorlar, namaz kılıyorlar. Biz de Bilecik Belediyesi olarak onlara küçük bir ikramda bulunmak istedik. Allah herkesin duasını kabul etsin’’ ifadelerini kullandı.

"Her yıl bu saatte burada buluşuruz’’

Mahalle sakinlerinden Eser Arslan, "Burada yatan şehitlerimiz, 1. Dünya Savaşı’nda canlarını veren dedelerimiz. Biri yüzbaşı, biri onbaşı, 40 tane de askerimiz var burada yatan. Buradaki Kırklar Tepesi de adını bu şehitlerden alıyor. Her yıl bu zamanda bu camiye gelen vatandaşlar, Hıdırellez’i burada kutluyor, dualar ediyor. Dileklerinin kabul olması için bu şehitlerin yüzü suyu hürmetine dua ediyorlar. Biz de onun için buraya geldik’’ dedi.