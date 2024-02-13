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- Kırklareli Belediyesi şirket binasında yangın çıkaran şüpheli tekrar gözaltına alındı
Kırklareli Belediyesi şirket binasında yangın çıkaran şüpheli tekrar gözaltına alındı
Kırklareli Belediyesi'nden 9 Şubat 2024 tarihinde işten atıldıktan iki gün sonra belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı ileri sürülen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı.
Kırklareli Belediyesi’nden 9 Şubat 2024 tarihinde işten atıldıktan iki gün sonra belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı ileri sürülen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı.
Kırklareli Belediyesi’ne ait Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nde belediyenin şirket binasına yanıcı madde akarak yangın çıkardığı ileri sürülen eski belediye çalışanı Ü.T. gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli Ü.T. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı.