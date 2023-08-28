Kırklareli bir binan çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli bir binan çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli’nde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Gazikemal Mahallesi’nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Öte yandan yangında dumandan etkilenen 1 kişi Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.