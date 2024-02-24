Kırklareli'de 'durgun sulardan geçiş eğitimi' yapıldı

Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde durgun sulardan geçiş eğitimi yapıldı.

Kırklareli'de 'durgun sulardan geçiş eğitimi' yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti’nde "durgun sulardan geçiş eğitimi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Orgeneral Muhittin Önür Göletindeki eğitimin görüntülerini paylaştı.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Çerkezköy ilçesinde bulunan 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen durgun sular’dan geçiş eğitim göz doldurdu.

Gerçeği aratmayan eğitimde, Türk yapımı olan "Samur" karadan ilerleyip, suya girerek kısa süre seyyar köprü haline geldi. Bu seyyar köprüler kısa sürede tank ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı.