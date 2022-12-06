Kırklareli'de 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması' finali yapıldı

Kırklareli’de gerçekleşen “Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması” finalinde, Lüleburgaz’dan katılan 2 kadın çiftçi 90 puan ile birinci oldu.

Kırklareli’de “Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması” gerçekleşti. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 8 ilçeden 16 kadın çiftçinin katıldığı yarışmaya; Kırklareli Valisi Birol Ekici, birçok kurum ve kuruluş müdürleri ile çiftçiler katıldı.

Yarışmada konuşan Vali Ekici, "Tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi son derece önem taşımakta. Sanayimiz de gelişiyor ama hepimizin bildiği üzere Trakya, Türkiye’nin nadide tarım alanlarını içeriyor ve tarımsal üretimde yüzde 8’ini Trakya tek başına karşılıyor. Tarım işletmesi büyüklüğü açısından Türkiye ortalamasının oldukça üzerindeyiz ve verimlilik açısından da Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz. Burada verimlilik derken gerçekten bilgi birikimimiz çok yüksek. Tarım alet ve makinalarını en iyi şekilde kullanıyoruz. Bu bilgi birikimimiz, becerimiz ve tecrübemiz ile Anadolu’daki bütün çiftçilere de örnek oluyoruz” dedi.

Kadının hayatın her alanında olduğunu vurgulayan Ekici, "İlimiz, tarım ve hayvancılıkta da çok önemli, başı çekiyor. Yani bu işin tamamı ile içindeler. Hanımlarımızın tarım ve hayvancılık ile ilgili bilgi birikimlerinin artması, bu işi bilimsel yolla yapmalarıyla verimliliğimiz artırıyor. Verimliliğimizin artması buna tabi aslında. Tarımdaki makinaları, teknolojileri kullanmasak, dünyamız 8 milyarı aştı, 8 milyar insanı beslemesi mümkün değil” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da kadının önemine değinerek; ilçelerde, köylerde kadın çiftçilere eğitim verdiklerini söyledi. Aksoy, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışma başladı. 20 soru sorulan yarışmada, Lüleburgaz’dan katılan Gülizar Önal ile Sıla Uzuntekin 90 puanla 1. oldu. Birinci olan Önal ve Uzuntekin’e çeşitli hediyeler takdim edildi.