Kırklareli'de 1 güme yıkıldı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 1 güme yıkıldı.

Kırklareli'de 1 güme yıkıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’de jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 1 güme yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri avcılıkta yasak olan 1 adet güme tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, güme sahibi hakkında "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet" suçundan işlem yaptı.