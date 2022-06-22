Kırklareli'de 1 milyon 600 bin TL'lik sahte gübre vurgununu jandarma engelledi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 22.06.2022 17:56
  • Güncelleme: 22.06.2022 18:27
Kırklareli'de 1 milyon 600 bin TL'lik sahte gübre vurgununu jandarma engelledi
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon çerçevesinde Babaeski Büyükmandıra beldesinde Ö.E. (45) isimli şahsın kullandığı bir tırda Eskişehir ve Ankara illerinde faaliyet gösteren bir firmadan temin edilen piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi. Yakalanan sahte gübrelerin üzerinde bulunması gereken Gübre Takip Sistemi (GYS) olarak tabir edilen barkodların bulunmadığı ve gübrelerin yarı fiyatına çiftçilere satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Yakalanan sahte gübrelere el konulurken, içeriğinin tespiti için alınan numuneler analize gönderildi.

Olayla ilgili toplam 6 şahıs hakkında Nitelikli Dolandırıcılık, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna muhalefet ve 213 Vergi Kanuna muhalefet suçlarından başlatılan adli işlemler devam ediyor. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de müdahil olduğu olayla ilgili bandrolsüz sahte gübre ile karşılaşan çiftçilerin kolluk birimleriyle birlikte İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine başvurmaları önem arz ettiği vurgulandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

2
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

3
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

5
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

6
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

DAHA FAZLA
Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

TÜRAM Lisesi'nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’dan Yıl Sonu Mesajı