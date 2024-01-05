Kırklareli'de 1 milyon 640 bin lira değerinde esrar ele geçirildi

Kırklareli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 646 bin lira olan 5 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Kırklareli'de 1 milyon 640 bin lira değerinde esrar ele geçirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 646 bin lira olan 5 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce il merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde ’narko güç’ operasyonu düzenlendi. Operasyon 6 adrese yapıldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde imalathanesi tespit edilirken; Z.D., İ.E., M.Y.Ş., H.K., M.Ç. ve K.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 640 bin lira 5 kilo 450 gram esrar, 150 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, iklimlendirmede kullanılan malzemeler ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.