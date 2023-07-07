Kırklareli'de 20 günde yaklaşık 500 dönüm buğday tarlası yandı

Son zamanlarda Kırklareli’de yaklaşık 500 dönüm buğday tarlası küle döndü. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, piknikçileri daha dikkatli olması konusunda uyardı.

Tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli’de de son zamanlarda buğday tarlalarında yangın çıktı. Yaklaşık olarak 20 günde Kırklareli’de yaklaşık 500 dönüm alan küle döndü. Üreticiler, emeklerinin yüzde 90’ının insan kaynaklı telef olduklarını ifade etti.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da piknikçileri daha dikkatli olması konusunda uyardı. Şaylan, dikkatsizlik sebebiyle sadece çiftçilerin değil devlete ve milli ekonomiye zarar verdiğini ifade ederek, “Son zamanlarda malumunuz olduğu üzere bütün Türkiye’de ve Trakya’da buğday tarlalarında yangın çıktı. Kırklareli’de de buğday yangınları yandı. Genelde bu yangınlar insan kaynaklı olmaktadır. Kırklareli’de yaklaşık 450, 500 dekar alan buğday hasadı yapılmadan yangından telef olmuştur. Ricacı oluyoruz piknikçi arkadaşlarımız bize 10 gün müsaade etsinler, dikkatli olsunlar. 10 gün sonra biz zaten hasadımızı kaldırmış olacağız. Çok büyük zararlar veriyor. Hem bize zarar hem de devletimize zarar, milli ekonomimize zarar, bu yüzden dikkatli olmasını rica ediyoruz” dedi.

“Buğdayın 9 ay gözüne bakıyoruz, 9 ayın sonunda yanması bu halde telef olması bizi üzüyor”

Yaklaşık 9 ay boyunca buğdaylara gözü gibi baktıklarını vurgulayan Şaylan, 9 ayın sonunda bu şekilde yanarak telef olduğu için üzüldüklerini söyledi. TARSİM’e değinen Şaylan, “Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlıysa arazisi zaten TARSİM tarafından sigortası yapılıyor. Bildiğiniz gibi TARSİM, devlet yüzde 50’sini karşılıyor, geri kalanını çiftçiler karşılıyor. Sigorta olması iyi bir şey” diye konuştu.

Öte yandan Edirne’de yaklaşık 380 dönüm, Tekirdağ’da ise 150 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.