Kırklareli'de 4 gün denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 4 gün denize girmesi yasaklandı.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 4 gün denize girmesi yasaklandı.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.