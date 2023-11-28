Kırklareli'de 489 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından 489 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de 489 kaçak göçmen yakalandı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’de jandarma ekipleri tarafından 489 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 17- 23 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 489 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.