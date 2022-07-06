Kırklareli'de 55 dekar buğday tarlası küle döndü

Kırklareli'de henüz belirlenemeyen bir sebeple buğday tarlasında çıkan yangında 55 dekar alan küle döndü.

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  • 06.07.2022 14:03
  • Güncelleme: 06.07.2022 21:19
Kırklareli'de 55 dekar buğday tarlası küle döndü
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kırklareli’de henüz belirlenemeyen bir sebeple buğday tarlasında çıkan yangında 55 dekar alan küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç ve Ertuğrul köyleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 25 dekar buğday tarlası ve 30 dekar balyalamaya hazır saman olmak üzere toplamda 55 dekar alan zarar gördü.

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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA

Editör
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