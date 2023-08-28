Kırklareli'de 63 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'de 63 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli’de 63 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gümrük Kaçağı alkol getiren şahısların deşifresi ve tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, plaka analizinde yabancı plakalı aracın gümrük kaçağı alkollü içecek getirdiği tespit edildi. F.Y. isimli şahsın Bulgaristan ülkesinden yabancı plaka sayılı araç ile ülkeye giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine Lüleburgaz KOM Büro Amirliği görevlilerince Edirne Caddesi Eski Sanayi Sitesi civarında durdurulan araçta Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden yapılan aramada, 63 litre kaçak içki ele geçirildi. F.Y. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçuna istinaden adli işlemleri yapılarak ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.