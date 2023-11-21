Kırklareli'de 739 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'ne yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 739 kaçak göçmen yakalanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de 739 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’ne yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 739 kaçak göçmen yakalanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında jandarma ekipleri 739 kaçak göçmen yakaladı. Ayrıca kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman