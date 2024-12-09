Kırklareli'de 75 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince 1 haftada 75 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Kırklareli'de 75 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’de jandarma ekiplerince 1 haftada 75 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 75 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken olayda kullanılan 1 araca el konuldu.