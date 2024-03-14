Kırklareli'de 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de 8 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’de jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik yaptığı denetimlerde 8 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Öte yandan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.