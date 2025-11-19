Kırklareli'de aracın çarpması ile metrelerce uzağa savrulan şahıs hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa savrulan şahıs hayatını kaybetti.

Kırklareli'de aracın çarpması ile metrelerce uzağa savrulan şahıs hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa savrulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolunun Büyükkarıştıran beldesi mevkiinde gece saatlerinde geçen sürücüler, yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan Abdurrahman Keş’in (59) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede bir aracın çarpması sonucu Abdurrahman Keş’in metrelerce uzağa savrulduğu, iki ayakkabısının da farklı noktalarda bulunduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden olay yerine gelen adamın yakınları sinir krizi geçirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Jandarma ekipleri, bir aracın Abdurrahman Keş’e çarpıp olay yerinden uzaklaştığını değerlendiriyor. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.