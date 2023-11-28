Kırklareli'de aranması olan 9 şüpheli yakalandı

Kırklareli'de çeşitli suçlardan aranması olan 9 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'de aranması olan 9 şüpheli yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Kırklareli’de çeşitli suçlardan aranması olan 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.