Kırklareli'de aranması olan 9 şüpheli yakalandı
Kırklareli'de çeşitli suçlardan aranması olan 9 şüpheli yakalandı.
Kırklareli’de çeşitli suçlardan aranması olan 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.