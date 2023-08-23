Kırklareli'de balıklandırma çalışması

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, il sınırları dahilindeki ihtiyaç duyulan göletlerde, balıklandırma çalışması yapıldı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmayla, göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesinin hedeflendiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, İl Müdür Yardımcısı Ulaş Ay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Birol Yılmazer ve Kayalı Köyü Muhtarı Cengiz Yürekli’nin katılımıyla merkez Kayalı Barajı ve ilçelerde bulunan göletlere, yavru sazan balıkları bırakıldı.

Tarımın bütün alanlarında devleti etin yüzde 50 hibe desteklemelerinin devam ettiğini belirten Aksoy, ülkemizin su ürünleri konusunda çok hızlı bir gelişim sağladığını ve bu alandaki başarının balıkçılarımızın eseri olduğunu ifade etti. Aksoy, “Balıklandırma çalışmanın devamında ise İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndan temin edilerek getirilen toplam 550 bin adet yavru sazan balığının, merkez, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy ve Babaeski ilçelerinde bulunan toplam 23 adet gölete bırakma işlemi tamamlandı” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Su ürünleri kaynakları ile su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla, göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.