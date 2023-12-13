Kırklareli'de başhekimler toplantısı
Kırklareli'de İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında başhekimler toplantısı gerçekleşti.
Kırklareli’de İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında başhekimler toplantısı gerçekleşti.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kasım ile Aralık ayında yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği başhekimler toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan çalışmalar incelendi.
Toplantıda konuşan Cerit, Kırklareli il genelinde sağlık alanında yatırımların devam ettiğini söyledi.