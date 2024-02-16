Kırklareli'de bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kırklareli'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'de bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Kömürköy köyünde bir evde ruhsatsız silahların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, H.K.’nin evine yaptığı aramada 3 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, şarjör ile 160 adet fişek ele geçirdi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı.