Kırklareli'de çiftçiler bilgilendirildi

Kırklareli’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği’ndeki değişiklik ve desteklemeler hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı tüm köylerde çiftçiler bilgilendirildi. İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından tüm üreticilere 2024 yılı ÇKS Yönetmeliği’ndeki değişiklikler ile Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri konularında bilgilendirmeler yapıldı. ÇKS Yönetmeliği’ndeki son değişikliklerin altı çizilerek, tüm üreticilerim kayıtlılığın önemi anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak tarihinde tamamlanacak olan başvurularda, üreticilerin büyük bir bölümü şu ana kadar dosyalarını teslim ederken, büyükbaş üreticileri ise Buzağı Desteklemesi başvurularını yapmaya devam edildiği belirtildi.