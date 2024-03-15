Kırklareli'de ev yangını

Kırklareli'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'de ev yangını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli şehir merkezi Bademlik Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.