Kırklareli'de gerçeği aratmayan KBRN tatbikatı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı” nefes kesti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2022’nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi üzerine her ilde olduğu gibi Kırklareli’de de çeşitli tatbikatlar yapılıyor.

Tatbikatlar çerçevesinde Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı” gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği organize sanayi bölgesinde (OSB) amonyak gazı taşınan bir tankerden sızıntı oluştu. İhbar üzerine OSB’ye AFAD, UMKE, itfaiye ve ilgili kurum personelleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler önce yol ve çevre güvenliği aldı. Daha sonra AFAD ekipleri koruyucu elbiseler giyip gazdan etkilenen 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgeden kurtardıkları 3 kişiye arındırma işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra ekipler, gazdan etkilenen 3 kişiyi 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

3 kişi, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Daha sonra kurtarma personeline arındırma işlemi yapılmasıyla tatbikat sona erdi.

Öte yandan, 9 kurumun katılımlarıyla yapılan tatbikatta 70 personel görev aldı.