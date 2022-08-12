Siemens
SON
DAKİKA
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı
250 bin liralık tren raylarını çaldılar
Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Babaeski ilçesi Karamesutlu TEM Gişeleri’nde yapılan şok yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj içi döşeme altına gizlenmiş şekilde, 1 adet el yazması İncil, 2 adet el yazması Tevrat, 2 adet muhafaza kabı ele geçirildi. Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kutsal kitapları pazarlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı