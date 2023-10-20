Kırklareli'de İsrail protesto edildi

Kırklareli’de bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kırklareli’de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti iş birliğinde İsrail’in Filistin’e karşı yaptığı saldırıları protesto düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen topluluk, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrağı ile tekbir getirdi.

Topluluk ‘Filistin’e destek, Siyonizme lanet’, ‘Soykırıma hayır’ gibi pankartlar açtılar. Protestoda basın açıklamasını Kırkşehitler Camii İmamı Necdet Kasap yaptı. Kasap, “Bugün içimizin parçalandığı, yüreklerimizin dağlandığı günlerden birini yaşıyoruz. Terör örgütü İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu tarihin en vahşi katliamlarından birini yaptı” dedi.

Saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini anlatan Kasap, Filistin’in yanında olduklarını söyledi.

Daha sonra dualar edildi.