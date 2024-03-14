Kırklareli'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 83 işletme kontrol edildi ve 945 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Kırklareli'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’de jandarma ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 83 işletme kontrol edildi ve 945 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde huzur ve güven uygulaması çerçevesinde umuma açık yerlerde denetim yaptı. Denetimde 83 işletme incelenirken 945 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Öte yandan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 2 şüpheli yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb