Kırklareli'de kaçak kazı operasyonu: Roma Dönemi'ne ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi

Kırklareli'de jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de kaçak kazı operasyonu: Roma Dönemi'ne ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi
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Kırklareli’de jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Vize ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, bölgelerde yaptıkları araştırmada 7 şüpheliyi yakalarken, kullanılan malzemeler ile Roma Dönemi’ne ait gümüş ve bronz sikke ile 6 taş obje ve 3 metal obje ele geçirdi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.