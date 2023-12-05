Kırklareli'de kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Kırklareli'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'de kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy’de kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 3 kürek, 2 kazma, balta, şarjlı testere, 2 eldiven, şarjlı matkap, spatula, halat ve toz gözlüğü ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.