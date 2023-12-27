Kırklareli'de kaçakçılık operasyonu: 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince müdahale edilen mali, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber olaylarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli'de kaçakçılık operasyonu: 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli’de jandarma ekiplerince müdahale edilen mali, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber olaylarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri son 1 haftada 3’ü mali, 2’si uyuşturucu, 2’si kaçakçılık ve 1’i siber olmak üzere 8 olaya müdahale etti. Olaylarda 12 bin 260 makaron, 25 litre kaçak alkollü içki, 20 sahte parfüm, 8 akıllı kol saati, 5 kulaklık, 3 kablosuz şarj aleti ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaylarda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.