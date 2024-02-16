Kırklareli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Kırklareli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’de jandarma ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Çakıllı beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri S.A.’yı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda ekipler, S.A.’nın 5 yıl kesinleşmiş cezası ile "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan aranması olduğunu tespit etti.

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Yakalanan S.A., işlemlerinin ardından Vize Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.