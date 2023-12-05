Kırklareli'de kış lastiği uygulaması: 136 sürücüye ceza

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında 136 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'de kış lastiği uygulaması: 136 sürücüye ceza
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Kırklareli’de jandarma ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında 136 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, kış lastiği kullanım zorunluluğunun başlamasıyla birlikte soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının ve trafik kazası neticesinde ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla kış lastiği denetimleri yapılmaya başlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan denetimlerde 2 bin 910 ticari araç kontrol edilirken, 136 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 45 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 9 sürücünün belgesine geçici olarak el konulurken, denetimlerde aranması olan 1 şüpheli yakalandı.