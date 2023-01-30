Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kısa süren yağışta vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı
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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kısa süren yağışta vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de yağış başladı. Kısa süre etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı
Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı
Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı
Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı
Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı
Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı