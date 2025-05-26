Kırklareli'de Mayıs ayında kar sürprizi
Kırklareli'nin Kofcaz ilçesinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.
Kırklareli’nin Kofcaz ilçesinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.
Kofcaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Köyde kısa süreli etkili olan karla karışık yağmur, görenleri şaşırttı. Kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen öy sakinlerinden Özhan Kazan, hayretini gizleyemezken, bahçelerdeki sebze ve meyvelerin de zarar görebileceğini söyledi.