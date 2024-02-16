Kırklareli'de minibüs ve otobüs şoförlerine eğitim

Kırklareli’de İl Emniyet Müdürlüğünce minibüs ve otobüs şoförlerine eğitim verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan sürücülere trafik eğitimi verildi. İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleşen eğitimde sürücüler; emniyet kemeri kullanmanın önemi, kazaların nedenleri, hızın etkileri, yorgunluk kavramı, sürüş ve dinlenme süreleri, fazla yolcu taşıma, takograf cihazları ve ilgili yükümlülükler, yolcu indirme ile bindirmede kapıların açılması, duraklama ve park etme, okul servis araçları, sürücü ile yolcu iletişimi konularında bilgilendirildi.