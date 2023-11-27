Kırklareli'de motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Kırklareli'de olumsuz hava şartları sebebiyle Valilik tarafından getirilen motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokurye yasağı kaldırıldı.

Kırklareli'de motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı
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Kırklareli’de olumsuz hava şartları sebebiyle Valilik tarafından getirilen motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokurye yasağı kaldırıldı.

Kırklareli Valiliği tarafından dün olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı getirilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte alınan tedbirlerin Meteoroloji verilerine göre yeniden değerlendirildiği bildirilerek, yasaklanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere yönelik yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Açıklamada, kurallara rivayet eden Kırklareli halkına teşekkür edildi.