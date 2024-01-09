Kırklareli'de motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı

Kırklareli Valiliğince olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kırklareli'de motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli Valiliğince olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kırklareli Valiliği tarafından olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Açıklamada, “Kıymetli Kırklarelililer ilimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar bu gün itibariyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir” denildi.