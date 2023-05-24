Kırklareli'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilk ve ortaokul ile anaokullarında okuyan 299 öğrenciye trafik kuralları eğitimi verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri; Fahri Kasapoğlu Ortaokulu, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulunda okuyan 299 öğrenciye sınıflarda ve Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim verdi.

Trafik polisleri, ana sınıfı öğrencilerine oyun bahçelerinde anaokullarının etrafında bulunan yaya geçitlerinde uygulamalı olarak güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve yol kontrolü konusunda eğitimler verip, öğrencilere trafik temalı boyama kitabı hediye etti. Ekipler ayrıca Trafik Haftası boyunca trafik eğitim parkında akülü araçlar ile çocuklara kırmızı ışık, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularını öğretti.

Polisi ekiplerince trafik ışıklı yaya geçidi ile ışıksız yaya geçitlerinde karşıdan karşıya nasıl geçileceği, ayrıca emniyet kemerinin önemi çocuklara ve velilerine de detaylıca anlatılarak, uygulamalı eğitim yaptırıldı. Öğrencilere, işaret levhalarının ne anlama geldiği öğretilerek, trafik güvenliği alanında öğrencilerin ve çocukların dikkatli olması gerektiğini vurgulandı.