Kırklareli'de öğrencilere trafik eğitimi

Kırklareli’de jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda öğrenim gören 158 öğrenciye, trafik jandarması tarafından "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.

Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere; genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği ve karşıdan karşıya geçme kuralları ile okul servis araçlarına binme ve inme konularında uygulamalı bilgi verildi. Daha sonra öğrencilere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ekipler, belirlenen bölgelerde trafik kazalarının ve trafik kazası neticesinde ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla dron ile trafik denetimi yaptı. Denetimlerde sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.