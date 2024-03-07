Kırklareli'de okul servisi denetimleri sıklaştırıldı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından okul servis araçları denetimleri sıklaştırıldı.

Kırklareli'de okul servisi denetimleri sıklaştırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından okul servis araçları denetimleri sıklaştırıldı.

Okul servis aracı ve sürücüleri denetlenerek sürücülere okul servis aracında bulunması gereken ayrım işaretleri, ışık donanımları, öğrencilere ise araç hareket halindeyken, servise binerken ve inerken uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ayrıca öğrencilere Güvenli Servis kullanım kartı ve Öncelik Yaya’nın konulu hikâye kitabı dağıtımı gerçekleştirildi.