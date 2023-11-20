Kırklareli'de park halindeki otomobil alev aldı
Kırklareli'de park halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli’de park halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi Tuğlalı Sokak’ta yabancı plakalı Erol Çelik’e park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.