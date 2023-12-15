Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor.

Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’de sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’de sağanak yağış etkili odu. Çiseleyerek ile başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.