Kırklareli'de seçim için asılan afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı

Kırklareli İlçe Seçim Kurulu kararıyla, alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı.

Kırklareli'de seçim için asılan afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli İlçe Seçim Kurulu kararıyla, alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı.

Kırklareli İlçe Seçim Kuruluna, çeşitli siyasi partilerin yasak alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar asmaları sebebiyle itiraz edildi. İtiraz üzerine toplanan Kırklareli İlçe Seçim Kurulu, alanlara asılan afiş, poster ve bayrakları söktürme kararı aldı. Bugün polis ekipleri eşliğinde kent merkezinde yasak alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar itfaiye ekiplerince sökülerek toplandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb